أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 3200 جنيه

سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة 5 يناير 2024، في مصر بمحلات الصاغة، خلال بداية التعاملات المسائية، ثباتاً ملحوظاً، مقارنة بأسعار منتصف التعاملات اليومية، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2743 جنيها للشراء.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر، وترصد« الوطن»، خلال السطور التالية سعر الذهب اليوم وفقً آخر تحديثات الأسعار المعلنة من جانب شعبة الذهب.

سعر الذهب اليوم

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر، ليسجل نحو 3657 جنيه للشراء بدون مصنعية.

استقر سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر، ليسجل نحو 3352 جنيه للشراء بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

استقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر، ليسجل نحو 3200 جنيه للشراء بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

استقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر، ليسجل نحو 2743 جنيها للشراء بدون مصنعية.

استقر سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر، ليسجل نحو 2133 جنيها للشراء بدون مصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 5 يناير 2024، استقراراً بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 25600 جنيه للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية نحو 2042 دولارا.