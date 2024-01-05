محمد محمود: تعرضت لإصابات مع إسعاد يونس أثناء تصوير فيلم «عصابة عظيمة»

قال الفنان محمد محمود، إن الفنانة القديرة إسعاد يونس كانت وجه السعادة عليه، لأنها كانت منتجة فيلم «أمير البحار» الذي كان وراء شهرته عند الجمهور، عندما قام بدور «ممس».

وتابع «محمود» خلال المؤتمر الصحفي لفيلم «عصابة عظيمة»، المقام حاليًا بإحدى السينمات في منطقة مدينتي، أن فريق العمل كانوا حابين الكواليس، وأنهم كانوا لا يريدون انتهاءها، موضحا «تعرضت لإصابات في يدي أنا والفنانة إسعاد يونس، وتحملنا على نفسنا لنخرج فيلم بصورة جيدة».

وأشاد أشرف فايق، بفيلم «عصابة عظيمة»، قائلًا: «كنا نفتقد إسعاد يونس الكوميدية الكبيرة، بعيدًا عن كونه منتجة واعية وشاطرة، وأن العمل طرح في وقت جيد، وأن الكوميديا التي تقدم بالعمل كنا نفتقدها منذ زمن طويل».

وأضاف أن محمد محمود يمتلك موهبة كبيرة، موجها الشكر لجميع صناع وأبطال فيلم «عصابة عظيمة».