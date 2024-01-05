مشكلة تقنية تعطل العرض الخاص لفيلم «عصابة عظيمة»

تعرضت قاعة فيلم «عصابة عظيمة» بالعرض الخاص للعمل، لمشكلة تقنية، أدت الى كتم الصوت تماما ما أدى إلى تعطيل بدء العرض الخاص للفيلم.

و يحتفلون أبطال فيلم «عصابة عظيمة» بطرح العمل بجميع دور العرض فى مصر والوطن العربي، باحدي السينمات فى منطقة مدينتي.

وحضر عدد كبير من أبطال العمل، وهم إسعاد يونس، محمد محمود، فرح الزاهد، عنبة، والمخرج وائل إحسان.

فيلم عصابة عظيمة طرح أمس بجميع دور العرض بمصر، وحقق إيرادات مرتفعة، ومن المنتظر أن تشهد ارتفاعا خلال الأيام المقبلة.

انتهاء الاستعدادات الخاصة بالعرض

وكان القائمون على العرض الخاص انتهوا من الاستعدادت النهائية، لاستقبال أبطال وصناع العمل، وبدأت الريد كاربت للعرض الخاص فى تمام الساعة الرابعة والنصف، وكان من المقرر أن يبدأ الفيلم الساعة السادسة مساء.

وكانت الشركة المنتجة للعمل، طرحت منذ أيام، أغنية «كله فالصو»، التي تجمع لأول مرة كل من أحمد سعد وبهاء سلطان، والمفاجأة هى مشاركة إسعاد يونس معهما بالغناء.

وجاءت الأغنية من كلمات فلبينو، ومصطفى البرنس، وألحان وتوزيع أحمد طارق يحي، وإنتاج شركة "مزيكا" للمنتج محمد جابر.