رواية «كليوباترا» لـ حمدي البطران في معرض الكتاب 2024

أصدر الكاتب الروائي حمدي البطران، أحدث أعماله رواية «كليوباترا» عن دار كلمة، ومن المقرر أن تشارك الرواية ضمن إصدارات الدار في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 والذي ينطلق في الفترة من 24 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المقبل.

وحسب كلمة الناشر على غلاف الرواية: «يتناول النص التأريخ الرمزي لتاريخ جدلي هو سردية الملكة كليوباترا وما يتعلق بها وببلاطها الملكي من تاريخ ملوك ومحتلين ورؤية اجتماعية وتاريخية لمفهوم السلطة ولمصر منذ انهيار الدولة المصرية القديمة».

الملكة كليوباترا في رواية جديدة

تمثل حكاية الملكة كليوباترا العديد من الأسئلة المتعلقة بالإنسان ومصر فتتجلى ثنائية العام والخاص حيث حياة متوترة مضطربة يرصدها حمدي البطران بدقة ورصد تأريخي ومجهود بحثي كبير.

يبدأ النص بتعريف تاريخ مصر الاجتماعي والسياسي حتى حكم البطالمة ثم طرح بنية الشخصية الجدلية وما حاطها من مؤامرات منذ مولدها من رحم خادمة مصرية وملك بطلمي، لتنطلق السردية التي لا ينفي تأريخها كونها عمل فني به خطاب فلسفي وسياسي محدد وواضح عن السلطة والأنثى ومفهوم الدين والعشق واللذة والحرية كمفاهيم مترابطة تشيد التاريخ الإنساني.

مما يؤدي لطرح نسوية تأريخية على النقيض من معظم النصوص التاريخية التي تعني بالذكورية جامعلة من الجانب الأنثوي هامشا. فيخلق المؤلف في نصه من الهامش بطلا فنيا وتاريخا لمروية جدلية.