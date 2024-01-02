رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

كواليس تصوير فيلم «عصابة عظيمة».. 22 ساعة عمل وإسعاد يونس تكشف عن دورها

كتب:

محمد عزالدين
02:32 ص | الثلاثاء 02 يناير 2024
إسعاد يونس

إسعاد يونس

كشفت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، كواليس مشاركتها في فيلم «عصابة عظيمة»، مشيرة إلى أن أول يوم تصوير استغرق 22 ساعة، وكان يشاركها في هذا مشهد السرقة الفنان أحمد عزمي، بينما الفنان محمد محمود بطل المشهد.

إسعاد يونس تتحدث عن دورها في فيلم «عصابة عظيمة»

وأضافت إسعاد يونس خلال تقديمها برنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على قناة DMC، أنه بعد انتهاء مشهدها مع «عزمي» طلبت منه بأن يرسما علامة التسول على وجههما، مضيفة: «وقفنا قدام أستاذ وائل إحسان وقولناله عاوزين نروح إحنا خلصنا، فقال لا لسه لحد ما عفا غننا وسابنا نروج في اليوم ده».

من ناحيته، أوضح الفنان محمد محمود أن اليوم الأول من التصوير اتسم فيه «الأكشن»، واصفا مشهد الحريق بأنه «جبار» إلا أنه كان من الجيد تصويره من أول مرة وبشكل ممتاز.

وعن دوره في الفيلم، قال بأسلوب ساخر: «أظهر بدور طيب جدا.. ابن حلال، ويعمل الصح ويقول على الغلط غلط»، فردت عليه إسعاد يونس موجهة حدثها للجمهور: «بيكذب».

بينما كشفت الفنانة فرح الزاهد، دورها في الفيلم، مشيرة إلى أن الشخصية التي قدمتها قريبها منها في بعض الأحيان، فهي طموحة ومتطلعة وتحب أهلها بطريقتها وبها اختلافات مع زوجها، لذلك انضمت إلى العصابة.

اقرأ المزيد:

«عنبة» يروج لظهوره في برنامج صاحبة السعادة مع إسعاد يونس

بعد نجاح حلقته مع إسعاد يونس.. رامي صبري يستعد لحفل رأس السنة

بمشاركة إسعاد يونس.. أحمد سعد وبهاء سلطان يطرحان كله فالصو

تفاصيل شخصية رنا رئيس في فيلم «عصابة عظيمة» بطولة إسعاد يونس

طرح 3 أفلام جديدة في يوم واحد.. عودة إسعاد يونس وبطولة أولى لأحمد العوضي

إسعاد يونس تشوق جمهورها لـ«عصابة عظيمة»: «راجعة لكم بعد غياب»
بقلم محمد عزالدين