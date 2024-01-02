كواليس تصوير فيلم «عصابة عظيمة».. 22 ساعة عمل وإسعاد يونس تكشف عن دورها

كشفت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، كواليس مشاركتها في فيلم «عصابة عظيمة»، مشيرة إلى أن أول يوم تصوير استغرق 22 ساعة، وكان يشاركها في هذا مشهد السرقة الفنان أحمد عزمي، بينما الفنان محمد محمود بطل المشهد.

إسعاد يونس تتحدث عن دورها في فيلم «عصابة عظيمة»

وأضافت إسعاد يونس خلال تقديمها برنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على قناة DMC، أنه بعد انتهاء مشهدها مع «عزمي» طلبت منه بأن يرسما علامة التسول على وجههما، مضيفة: «وقفنا قدام أستاذ وائل إحسان وقولناله عاوزين نروح إحنا خلصنا، فقال لا لسه لحد ما عفا غننا وسابنا نروج في اليوم ده».

من ناحيته، أوضح الفنان محمد محمود أن اليوم الأول من التصوير اتسم فيه «الأكشن»، واصفا مشهد الحريق بأنه «جبار» إلا أنه كان من الجيد تصويره من أول مرة وبشكل ممتاز.

وعن دوره في الفيلم، قال بأسلوب ساخر: «أظهر بدور طيب جدا.. ابن حلال، ويعمل الصح ويقول على الغلط غلط»، فردت عليه إسعاد يونس موجهة حدثها للجمهور: «بيكذب».

بينما كشفت الفنانة فرح الزاهد، دورها في الفيلم، مشيرة إلى أن الشخصية التي قدمتها قريبها منها في بعض الأحيان، فهي طموحة ومتطلعة وتحب أهلها بطريقتها وبها اختلافات مع زوجها، لذلك انضمت إلى العصابة.