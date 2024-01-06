مسلسل حالة خاصة.. ما علاقة التوحد بمعدل الذكاء العالي؟

تعرض منصة Watch it حاليا مسلسل «حالة خاصة» الذي حازت أولى حلقاته على إشادات موسعة من قبل الجمهور بعد تناوله قصة شاب من مرضى التوحد، توجه إلى العمل في المحاماة.

التوحد في مسلسل حالة خاصة

خلال مسلسل حالة خاصة، تمتع الشاب المصاب بالتوحد الذي يجسد دوره الفنان طه الدسوقي بمعدل ذكاء عال، وظهر في أولى حلقات المسلسل.

قال الدكتور شادي أبو السعود أستاذ الصحة النفسية، ومدير المركز الإرشادي النفسي بجامعة مطروح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن بعض المواطنين يعتقد بوجود علاقة بين الإصابة بمرض التوحد ونسبة الذكاء العالية ولكنه أمر غير حقيقي.

لم يكن مسلسل حالة خاصة هو الوحيد الذي أظهر المصاب بالتوحد يمتع بنسبة ذكاء عالية، حيث قال أبو السعود إن هذه الحالة ظهرت في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية التي تناولت هذا المرض، ولكن معدل الذكاء العالي هو حالة واحدة من حالات التوحد.

علاقة التوحد بالذكاء بعد مسلسل حالة خاصة

وأوضح أستاذ الصحة النفسية أن هناك 3 فئات من مرضى التوحد، الفئة الأولى هي أن يكون مريض التوحد لديه إعاقة عقلية، وهذه الفئة تمثل 70% من مرضى التوحد، ويوجد 25% من مرضى التوحد لديهم معدلات ذكاء طبيعية، و5% فقط من مرضى التوحد يتمتعون بمعدل ذكاء عال، وهذه هي الحالة التي ظهرت في مسلسل حالة خاصة.

بالتالي فلا يوجد علاقة مباشرة تربط بالضرورة مصاب التوحد أن يتمتع بنسبة ذكاء مرتفعة.

الجدير بالذكر أن مسلسل حالة خاصة يعرض عبر منصة Watch it، من بطولة الفنانة غادة عادل والفنان طه الدسوقي، ويسلط الضوء من خلال قصته على مرضى التوحد.