مشروع «العجلات العشار» يؤتي ثماره في الشرقية.. 30 رأسا صغيرة

أتى مشروع «العجلات العشار» بمحافظة الشرقية ثماره، ووضعت الأبقار صغارها ما بين ذكور وإناث من سلالات محسنة، فيما بلغت أعدادها 30 رأسا صغيرا، بينما وضعت إحداهن توأما، وبدأت الأبقار بدرّ كميات وفيرة من الألبان، يستفيد أصحابها منها في صناعة مشتقات اللبن، ولإرضاع الصغار وبيع الفائض عن الحاجة، وفقًا لما قاله الدكتور إبراهيم متولي، وكيل وزارة الطب البيطري بمحافظة الشرقية.

44 رأس ماشية ضمن مشروع «العجلات العشار» بالحسينية

وأوضح إبراهيم متولي، لـ«الوطن»، أنه تم تسليم 44 رأسا من الأبقار العشار محسنة السلالات، إلى المستفيدين من تكافل وكرامة، لافتا إلى أنّ هذا المشروع ضمن مبادرة «حياة كريمة»، بالتنسيق بين وزارات التضامن الاجتماعي، والأوقاف والبنك الزراعي، على أن يكون دور الطب البيطري إشراف ومتابعة، معلقا: «تم تسليم المستفيدين حلابات أوتوماتيك، وحصص التغذية من الأعلاف للأبقار، والأدوية اللازمة لعلاجها».

دور الطب البيطري في رعاية العجلات العشار

وأشار وكيل وزارة الطب البيطري إلى أن الأبقار المستوردة تتطلب رعاية خاصة، كونها حساسة لذا يتمثل أهمية دور الطب البيطري في توجيه المربيين بكيفية الرعاية، بجانب فحص الأبقار العشار بعد الولادة، بفترة تتراوح بين 45 و60 يوما، لتجهيزها للتلقيح الاصطناعي، فيما تم تلقيح العجلات صناعيا بدعم من صندوق التأمين على الماشية، لافتا إلى أنه تم تلقيح بعض الأبقار، وتخطت أعمار الأجنة 5 أشهر بعد الولادة الأولى لها.

«فرحة» مستفيدة من المشروع: «ما شيلناش الهم»

ومن جانبها أعربت السيدة فرحة فتحي، أم لـ 3 أبناء، إحدى المستفيدات من «مشروع العجلات العشار» عن سعادتها بجني ثمار المشروع، الذي تسلمته مع بداية 2023 بوضع عجلتها صغيرها، لافتة إلى أنها، تم ترشيحها للحصول على بقرة عشر، وأنجبت عجلتها وبدأت تدر الحليب الذي تصنع منه مشتقات الألبان، وتبيع الفائض منه لتحقق ربحا بسيطا لأسرتها، معلقة: «الدولة ريحت قلوبنا بمشروع العجلات العشار، ومشيلناش الهم بالمصاريف».