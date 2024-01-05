«القابضة للمياه»: حملات لرفع وعي المواطنين في الشرقية والغربية

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تنظيم الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية، بالشركات التابعة بمحافظتي الشرقية والغربية، حملات توعية لطلبة المدارس، إضافة إلى قافلة للتوعية تحت عنوان «بالوعي مصر بتتغير للأفضل»، التي نظمتها مديرية التضامن الإجتماعي بمركز شباب قرية سعود بمركز ومدينة الحسينية، وتنفيذ حملة توعية ميدانية لرفع الوعي العام للمواطنين بقرى الغربية.

التخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إلى تنفيذ الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية، حملات توعية لطلبة مدارس مركز ومدينة أبو كبير، ضمن التعاون المشترك بين الشركة ومديرية التربية والتعليم بالشرقية، لتنفيذ حملات توعية بالمدارس خلال العام الدراسي 2023 - 2024، لافتا إلى أنه جرى خلال فعاليات الحملات، التوعية بأهمية المحافظة علي المياه وترشيد استخدامها، والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي، وتقويم العادات الخاطئة.

وكشفت الشركة، في بيان لها، أن الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية، نفذت حملة توعية خلال فعاليات قافلة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل»، التي نظمتها مديرية التضامن الاجتماعي بمركز شباب قرية سعود بمركز ومدينة الحسينية، لاستهداف عدد الحضور الضخم للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه، والطرق الصحيحة للتعامل مع شبكات الصرف الصحي، وقد جرى تعريف السيدات الحاضرات بالمعايير القياسية لجودة مياه الشرب وخطورة الطلمبات الحبشية.

رفع الوعي العام للمواطنين بالقرى

ونفذت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، حملة توعية ميدانية بقرية أبيج في كفرالزيات، لرفع الوعي العام للمواطنين بالقرية، الخاص بسلامة ومأمونية مياه الشرب، من خلال الجهود التي تجريها الشركة، بالتنسيق بين قطاعاتها المختلفة ومراقبتها من جهات عديدة.

ولفتت إلى أنه في أثناء الحملة، جرى استطلاع رأي المواطنين عن جودة الخدمات المقدمة، وفي مقدمتها جودة مياه الشرب، وكذلك سحب عينات مياه عشوائية من خلال سيارة المعامل المركزية والفرعية المتنقلة وعرض النتائج الابتدائية لها، وذلك بتواجد ممثل الصحة، وتقديم شرح تفصيلي لمواطني القرية، وأيضا جرى توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على مياه الشرب والاستخدام الأمثل لها، وتغيير السلوكيات السلبية التي تهدر المياه.