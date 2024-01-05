عمرو الفقي يشيد بمسلسل «حالة خاصة»: عمل رائع جديد

أشاد عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بمسلسل «حالة خاصة»، والذي يُعرض عبر منصة «watch it».

وكتب «الفقي» عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «حالة خاصة عمل رائع جديد».

مسلسل «حالة خاصة» يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة على «WATCH IT»

وتصدر مسلسل «حالة خاصة» قائمة الأعلى مشاهدة على منصة «WATCH IT»، بعد عرض أول حلقتين من المسلسل فقط وسط إشادة كبيرة من الفنانين والنقاد والجمهور داخل مصر وخارجها.

ويتناول المسلسل مرض التوحد والتعامل معه، وهو من بطولة كل من طه دسوقي في أول بطولة مطلقة له، إلى جانب كل من غادة عادل، هاجر السراج، أحمد طارق، حسن أبو الروس، وئام مجدي، وآدم وهدان، وآخرين، ومن إخراج عبدالعزيز النجار، وإنتاج طارق الجنايني، وتأليف مهاب طارق.