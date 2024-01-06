صقيع على 9 مناطق وانخفاض شديد بالحرارة.. تصل لـ5 درجات مئوية

تشهد البلاد برودة وصقيعا وانخفاضا في درجات الحرارة مساء اليوم على عدد من المحافظات تصل إلى 5 درجات مئوية، ما يجعل الكثير من المواطنين يهتمون بمعرفة حالة الطقس غدا السبت، وكذلك أماكن سقوط الأمطار، والظواهر الجوية التي من المتوقع حدوثها في المحافظات.

أقل المحافظات انخفاضا في درجات الحرارة اليوم السبت

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة الصغري في عدد من المحافظات والمناطق علي مستوي الجمهورية، حيث جاءت مدينة كاترين في المقدمة بواقع 5 درجات مئوية، ومدينة نخل 6 درجات، ومدينة رفح 8 درجات، ومدينة أسيوط 8 درجات، ومدينة سيوة 8 درجات، ومدينة العريش 9 درجات، ومدينة سوهاج 9 درجات، ومدينة المنيا 9 درجات، ومدينة بني سويف 9 درجات.

أماكن سقوط الأمطار اليوم في المحافظات والظواهر الجوية

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن تتعرض محافظات السواحل الشمالية لأمطار بنسبة 20% علي فترات متقطعة، كما تشهد حالة البحرين الأحمر والمتوسط ارتفاعا في الأمواج تتراوح بين متر و 1.75 متر، كما أشارت إلى سرعة الرياح تكون معتدلة على أغلب الأنحاء وتصل إلى 28 كيلومترا في الساعة في بعض المحافظات.

كما حذرت الأرصاد الجوية، المسافرين من الشبورة المائية علي الطرق العامة والرئيسية بالمحافظات المختلفة والتي تكون كثيفة، وتبدأ من الساعة الرابعة فجراً وحتي الساعة التاسعة صباحاً.