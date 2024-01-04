حالة الطقس اليوم بالمحافظات.. 11 منطقة تستعد لسقوط الأمطار

تكثف غرف العمليات وشركات الصرف الصحي في 11 محافظة من استعداداتها، لاستقبال سقوط الأمطار متفاوتة الشدة ضمن حالة الطقس اليوم في المحافظات، إذ تضرب أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبًا أقاليم السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بحسب ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، فضلًا عن كثافة الشبورة المائية على أغلب الطرق، ونشاط حركة الرياح في عدة محافظات.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، حالة الطقس اليوم في جميع المحافظات، وخريطة سقوط الأمطار، ودرجات الحرارة المتوقعة في كافة الأقاليم، إلى جانب والظواهر الجوية المتوقعة في كل محافظة.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

وبحسب توقعات حالة الطقس اليوم، يسود طقس مائل للدفء نهارًا على محافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، بينما يكون دافيء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ينخفض تدريجيًا بحلول المساء ليصبح بارد على أغلب الأنحاء، عدا محافظات شمال الصعيد تشهد أجواء شديدة البرودة ليلًا.

درجات الحرارة اليوم في مصر

وتأتي درجات الحرارة العظمى والصغرى في مصر غدا الخميس الموافق 4 يناير الجاري، وفقًا للسطور الآتية:

القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري: العظمى 21، والصغرى 14.

محافظات جنوب الصعيد.. العظمى 25، والصغرى 11.

محافظات شمال الصعيد.. العظمى 22، والصغرى 9.

السواحل الشمالية: العظمى 21، والصغرى 13.

جنوب سيناء: العظمى 25، والصغرى 17.

حالة الشبورة على الطرق السريعة

وتشهد طرق القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، كثافة في حالة الشبورة المائية على الطرق القريبة من المسطحات المائية، والسريعة، والزراعية بدءًا من 4:00 فجرًا وحتى 9:00 صباحًا، فيما حذرت إدارات المرور المسافرين خلال الصباح، موجهةً بضرورة إتباع التعليمات لتجنب وقوع الحوادث.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وتشهد 11 محافظة سقوط أمطار متفاوتة الشدة بنسبة حدوث 40% تقريبًا على محافظات شمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية والتي تضم أقاليم، الإسكندرية، ومطروح، والبحيرة، وبورسعيد، والدقهلية، ودمياط، والشرقية، وكفر الشيخ، والمنوفية، والقليوبية، والغربية.

نشاط حركة الرياح

كما أنّ محافظات شمال الصعيد، والسواحل الغربية، وجنوب سيناء، تشهد نشاط في حركة الرياح على فترات متقطعة.