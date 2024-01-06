ضبط سائق بحوزته 46 شيكارة دقيق مدعم قبل التصرف فيها بالشرقية

وردت معلومات لمديرية التموين بمحافظة الشرقية بوجود سيارة نصف نقل بنطاق إدارة تموين أولاد صقر تحمل دقيق بلدي مخصص للمخابز البلدية للاتجار بها في السوق السوداء أو استخدامها لغرض غير المخصصة له، فيما تم ضبط السائق وضبط الدقيق.

وقال محمد شعير مدير إدارة تموين أولاد صقر التابعة لمديرية التموين بمحافظة الشرقية بقيادة فايزة عبدالرحمن وكيل الوزارة إنه تحرك على الفور بعد ورود معلومات تفيد بتصرف سائق سيارة نصف نقل في كمية دقيق مدعم مخصص للمخابز البلدية، مشيرا إلى ضبط السائق وما بحوزته من دقيق وتبلغ الكمية المضبوطة نحو 46 شيكارة وتحرر المحضر رقم 1لسنه 2024جنح مركز أولاد صقر واتخاذ الإجراء الرسمية اللازمة حول السائق لتصرفه في الدقيق.

تشديد الرقابة لمنع احتكار السلع

فيما تحرر المحضر اللازم للسائق بنطاق قرية الصوفية بمركز أولاد صقر وضبط كمية الدقيق المدعم قبل التصرف فيه وبيعه في السوق اليوداء، مشبرا إلى تشديد الرقابة على المخابز البلدية واﻷنشطة التموينية والتجارية بقيادة فايزة عبدالرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية.