4 طرق بديلة من محطة مصر إلى «أبو قير» في الإسكندية بعد إيقاف تشغيل القطار

كشفت محافظة الإسكندرية عن الطرق البديلة للمواطنين ولزائري الإسكندرية، للوصول من محطة مصر بوسط المدينى إلى منطقة أبي قير، وذلك على خلفية إيقاف تشغيل القطار الواصل بين المنطقتين بسبب بدء تنفيذ مشروع مترو الأنفاق.

شارع موازٍ لخط سير محطة مصر

يعتبر شارع أبو قير هو الطريق الأقرب والموازي لخط سير قطار «محطة مصر- أبو قير»، حيث يبدأ شارع أبي قير من منطقة وسط الإسكندرية بالقرب من محطة قطار السكة الحديد، ويمتد طوليا حتى الوصول إلى منطقة أبي قير، مروراً بجميع محطات القطار بداية من محطة الحضرة وسيدي جابر مواز لجميع المحطات التي يقف عليها قطار أبي قير، وصولاً إلى سيدي بشر والمنتزه والمندرة والمعمورة، حتى الوصول إلى محطة أبي قير ونهاية خط القطار، وتتوفر في هذا الطريق المواصلات العامة مثل الأتوبيس والميني باص والسيارات الأجرة بكل أنواعها.

كورنيش الإسكندرية

وتضم قائمة الطرق البديلة طريق كورنيش الإسكندرية، للوصول من وسط الإسكندرية إلى أبي قير، ويبعد هذا الطريق عن محطة مصر بمسافة قريبة، وهو مواز أيضا لطريق قطار أبي قير وفي نفس الاتجاه، حيث أن الإسكندرية مدينة ساحلية طولية وجميع طرقها موازية لبعضها البعض.

أما البديل الثالث فهو الطريق الدولى الساحلي، للوصول إلى أبي قير من محطة مصر، والطريق الرابع هو طريق «أبيس- العوايد»، ثم «الرأس السوداء- المندرة» وصولا إلى أبي قير.