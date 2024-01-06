«التضامن» تواصل استقبال طلبات الراغبين في الإشراف على حج الجمعيات

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي تلقي طلبات الراغبين في التقديم على الإشراف على حج الجمعيات الأهلية لهذا الموسم 1445هـ/2024م، وذلك حتى يوم 16 من يناير الجاري.

اختبارات تحريرية ومقابلات شخصية

وتُجري وزارة التضامن الاجتماعي للمتقدمين للإشراف على حج الجمعيات الأهلية اختبارات تحريرية ومقابلات شخصية، وذلك للتمكن من اختيار أفضل المُشرفين.

وبدأت وزارة التضامن في استقبال طلبات الأشخاص الذين يرغبون في الإشراف على حج الجمعيات الأهلية هذا العام 1445هـ/2024م، من ممثلي الجهة الإدارية، منذ يوم 2 من شهر يناير الجاري حتي يوم 16 من ذات الشهر.

4 شروط

ووضعت الوزارة عددًا من الشروط يجب على المتقدم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية استيفائها، وهي:

- ألا يزيد سن المُرشح على 60 عامًا، ويُحسب السن في 30 يونيو من العام الجديد 2024.

- أن يكون من الأشخاص المشهود لهم بحسن السمعة والانضباط في جهة عمله.

- أن يكون حاصلًا على مؤهل متوسط على الأقل.

- لا يشترط وجود سابقة حج لمرشحي الجهة الإدارية بحكم مسئوليتهم عن حج الجمعيات الأهلية.