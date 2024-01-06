أماكن للتنزه في عيد الميلاد المجيد بالمنصورة.. رحلات تبدأ من 3 جنيهات

يتساءل الكثير من المواطنين خاصة المغتربين عن محافظة الدقهلية والراغبين في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد عن أهم الوجهات والأماكن المميزة للتنزه وتكون بأسعار زهيدة.

أهم الوجهات المميزة للتنزه في احتفالات عيد الميلاد المجيد بالمنصورة

تستعرض «الوطن» لقرائها والراغبين في معرفة الأماكن ذات الإطلالات المميزة وأهم الوجهات للتنزه والاحتفال بعيد الميلاد المجيد 2024 والتي تقع في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية وتبدأ برسوم رمزية.

- حديقة شجرة الدر

يقول إبراهيم حمزة مدير الحدائق بحي غرب المنصورة، تعتبر حديقة شجرة الدرة من أهم وأكبر الحدائق على مستوى محافظة الدقهلية ويقصدها الجميع سواء من المحافظة أو خارجها للقضاء وقت ممتع بها والاستمتاع بأجواء المسطحات الخضراء وتقع في منتصف المدينة وتبلغ مساحتها 9 أفدنة وتذكرتها 5 جنيهات فقط شاملة الأسرة بأكملها.

- حديقة البانوراما

تعد ثاني أكبر حديقة بعد شجرة الدر وتبلغ مساحتها 3500 فدان وتقع بجانب نادي جزيرة الورد الرياضي بالمنصورة وتبلغ سعر التذكرة فيها 5 جنيهات فقط.

- الرحلات النيلية

يوجد الأتوبيس النهري وله عدة مراسي في مدينة المنصورة «مرسى المحافظة، مرسى شجرة الدر، مرسى نادي جزيرة الورد، مرسى طلخا، ابن لقمان» ويبلغ سعر التذكرة 7 جنيهات حال الذهاب فقط وأخرى في العودة.

ويوجد اللانشات والبدالات للتنزه في نهر النيل وتكون متواجدة داخل حديقة شجرة الدر ويقصدها الجميع للاستمتاع بأجواء النيل وتبلغ سعرة التذكرة للساعة الواحدة 10 جنيهات شاملة الأسرة.

- متحف ابن لقمان

يقول الدكتور محمود عبدالله، المدرس بكلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة لـ«الوطن» الدار تقع في منتصف شارع بورسعيد بمدينة المنصورة وتعد من أهم الوجهات السياحية والمزارات في الدقهلية ويقصدها الجميع برفقة أطفالهم وذويهم للتعرف على تاريخ بلدهم وهي الدار التي أسر فيها لويس التاسع وتبلغ سعر التذكرة 3 جنيهات فقط، يوجد فيها بعض الملابس والأسلحة التي استخدمت في المعركة ودور الشعب المصري في الانتصار.

رفع حالة الطوارئ في محافظة الدقهلية

فيما أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على رفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى للاحتفال بعيد الميلاد المجيد في أرجاء المحافظة وتفعيل غرف عمليات المحافظة على مدار 24 ساعات لمتابعة الأوضاع والإجراءات أول بأول حرصا على أمن وسلامة المواطنين.