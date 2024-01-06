«لوك جديد» لمحمد صلاح في معسكر منتخب مصر.. «فورمة البطولة»

كعادته لم يكن ظُهور محمد صلاح يومًا عابرًا، بل دائمًا جاذبًا للأنظار تارة ومثيرًا للجدل تارات أخرى، فتلك المرة كان الفرعون المصري بطل معسكر منتخب مصر على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر بـ«لوك جديد»، يختلف كليًا عن الذي ظهر به في مباراة نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي قبل الانضمام إلى الفراعنة.

محمد صلاح يثير الجدل بقصة شعر جديدة

قصة شعر محمد صلاح كانت حديث الساعة في الأيام الأخيرة، سواء التي ظهر بها رفقة ليفربول في لقاء نيوكاسل، الذي انتهى برباعية ساحقة لصالح الريدز، أو بعد تغييرها قبل الانضمام إلى معسكر منتخب مصر، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا، المقررة خلال أيام قليلة.

«محمد صلاح ليه لوك شعر في منتخب مصر.. ولوك شعر في انجلترا»، كان ذلك أحد ردود أفعال الجماهير على اللوك الجديد لمحمد صلاح، الذي خطف أنظار الجميع، خاصة بعد ظهوره بشعر طويل بشكل لافت في الدوري الإنجليزي، الأمر الذي خلف العديد من ردود الأفعال أيضًا بين إعجاب بالشكل الجديد ومٌطالبات بعودته إلى القصة المٌعتادة على مدار السنوات المنقضية.

وانهالت التعليقات على قصة شعر محمد صلاح الجديدة، خاصة أن الظهور الأخير كان يبدو مختلفًا بعض الشئ، لتأثر شعره بالأمطار التي هطلت على ملعب «أنفيلد»، في ليلة الانتصار برباعية على نيوكاسل، وقال أحد المتابعين: «نعيمًا يا صلاح» وأضاف آخر: «دي قصة شعر الانضمام للمنتخب اللي اتعودنا عليها»، وقال آخر: «فورمة البطولة أن شاء الله».

محمد صلاح قبل الانضمام إلى المنتخب أكد أهمية تلك البطولة بالنسبة له، وأنه بذل قصارى جهده من أجل تقديم الأفضل مع ليفربول، من أجل الظهور بلياقة بدنية فائقة وجاهزية استثنائية للمُشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا، التي تنطلق يوم 13 من الشهر الجاري.