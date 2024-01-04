تطبيق تتبع جهات الاتصال يكشف مفاجأة بشأن انتقال عدوى كورونا.. مش بالمسافة

طرق كثيرة تؤدي إلى انتقال عدوى فيروس كورونا بين الأشخاص، فلم تقتصر على عدم التباعد الاجتماعي أو التواجد في الأماكن المزدحمة، أو حتى استخدام نفس الأدوات، إذ كشفت دراسة حديثة، أن هناك علاقة بين مدة الإصابة وانتقال العدوى، وفق الباحثون الذين أجروا الدراسة ونشرت في مجلة «نيتشر» الطبية البريطانية.

تطبيق تتبع الاتصال بانتقال عدوى كورونا

الباحثون في كلية الطب بجامعة أوكسفورد، أكدوا من خلال تحليل بيانات نحو 7 ملايين شخص في إنجلترا، يستخدمون تطبيق تتبع جهات الاتصال التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، أن هناك علاقة بين مدة التعرض للإصابة بفيروس كورونا وانتقال العدوى لشخص آخر: «تطبيق تتبع الاتصال نجح في التنبؤ بخطر إصابة الأشخاص بالفيروس، بعد مخالطة شخص مصاب».

ووفق الباحثين فإن أكثر شيء كان سببا في انتقال العدوى هو مدة إصابة الأشخاص بفيروس كورونا، إذ تبين أن نحو 40% من الأشخاص الذين تم تحليل بياناتهم التقطوا فيروس كورونا من جهة اتصال منزلية.

الباحث الرئيسي في الدراسة، لوكا فيريتي، قال: «وجدنا أن المدة التي تتعرض فيها لشخص مصاب بكورونا، هي العامل الأكبر الذي يؤثر على ما إذا كنت ستصاب بالعدوى أم لا، وأن كثير من الإصابات كانت ناتجة عن التعرض الطويل للإصابة بكورونا».

طرق الإصابة بكورونا

وأكد الباحثون أنه لا توجد قاعدة ذهبية بشأن مقدار الوقت الذي يمكنك أن تقضيه مع شخص مصاب قبل أن تصاب بفيروس كورونا، إذ يمكن أن يتغير هذا وفقا لما يفعله الشخص المصاب، فكلما تعاملت عن قرب كلما زادت إصابتك.

يقول الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، لـ«الوطن»، أنه كلما تعرض شخص سليم لآخر مصاب تزيد فرص الإصابة بالعدوى: «موضوع مدة التعرض لمصاب بكورونا طبعا أحد طرق انتقال العدوى وخطورة الإصابة كمان، على حسب الكتلة الفيروسية، يعني قعدت مع مريض كورونا ساعة أو نص ساعة أو يوم، فكل لما قعدت معاه كتير، كلما تزايدت فرص إصابتك».