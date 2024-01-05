مدير مستشفى أبو الريش للأطفال يوجه رسالة مهمة للأمهات بشأن متحور كورونا

وجه الدكتور شريف الأنوري، مدير مستشفي أبو الريش للأطفال التابعة لمستشفيات جامعة القاهرة، رسالة للأمهات وأولياء الأمور بشأن الإجراءات الاحترازية الواجب الالتزام بها، واستمرار تطبيقها في ظل انتشار الفيروس المخلوي ومتحورات فيروس كورونا، قائلا: «العدوى للفيروسات التنفسية ما زالت منتشرة، ويجب تطبيق الإجراءات الاحترازية»، ويجب الانتباه أيضًا على الأطفال حديثي الولادة، موضحًا أنّ حال إصابتهم بأي فيروس منها، ستكون الأعراض شديدة.

حال إصابة الطفل بمتحور كورونا لا بد من عزله

وأضاف مدير مستشفي أبو الريش للأطفال لـ«الوطن»، أنه يجب على أولياء الأمور حال إصابة أحد من الأطفال، عزله عن باقي أخوته، لافتا إلى أنّه كل ما كان عمر الطفل صغيرًا، يكون عرضة لإصابته بالفيروس أكثر، لافتًا إلى أنّ نسب الإشغالات في أسّرة الحجز العادي والرعاية المركزة عالية جدًا بالمستشفى، والغالبية في الإصابات من الأطفال صغار السن، وحذر الجميع من ضرورة مراعاة الإرشادات للمحافظة على صحة وسلامة أبنائهم.