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أستاذ صدر بـ«قصر العيني»: راحة المرضى أهم أسباب الشفاء من فيروس كورونا

كتب:

مريم جاد
09:32 م | الخميس 04 يناير 2024
أستاذ الصدر بطب القصر العيني

أستاذ الصدر بطب القصر العيني

قال الدكتور حسام حسني، أستاذ الصدر بطب قصر العيني، إنه بهذه الفترة من كل عام تنتشر الأمراض التنفسية، لافتًا أنه عند حدوث متحور جديد لكورونا تصبح الأعراض أقل تأثيرا على الإنسان فلا يوجد صعوبة بالتنفس أو نقص أكسجين أو غيره من الأعراض الصعبة.

أعراض متحور كورونا الجديد

وأضاف «حسني» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «مصر تستطيع» تقديم الإعلامى أحمد فايق المذاع عبر شاشة قنوات «dmc»، أن أعراض متحور كورونا بالآونة الأخيرة تتمثل بارتفاع درجة الحرارة وتكسير بالعظام وصعوبة بالبلع ورغبة شديدة بالنوم وقلق وغيرها بالفترة الأولى من الإصابة به، مشيرًا إلى أنه للتعافي من الفيروس يجب أن ينال المريض راحة لعدم انتشار الفيروس وزيادة أعراضه.

وتابع: «أي التهاب فيروسي لا يتم أخذ مضاد حيوي له إلا عند الضرورة مثل أمراض مناعية وأمراض للقلب وغيرها، لذلك يجب التغذية السلمية والراحة النفسية والبعد عن التدخين والتهوية السليمة والسوائل الدافئة وغيرها للشفاء من الفيروس».

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