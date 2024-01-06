حملات مكثفة لنقل المخلفات الصلبة إلى مصانع التدوير في الدقهلية

شنت رئاسة مراكز ومدن محافظة الدقهلية حملات مكبرة ومكثفة لرفع المخلفات والنفايات، ونقلها إلى مصانع التدوير، والتخلص منها بشكل آمن، وتفريغ الحاويات وتوزيع صناديق القمامة في محيط الأماكن الأكثر احتياجات والتي بها كثافة سكانية.

حملات مكثفة في قطاع النظافة بجميع الطرق

وبحسب بيان، وجه اللواء عادل توفيق برغش، رئيس مجلس مدينة شربين، بشن حملات مكثفة في قطاع النظافة بجميع الطرق والميادين العامة لتوفير بيئة نظيفة وصحية وتحقيق رضا المواطنين ورفع كفاءة الطريق السريع ومدخل المدينه الغربي ومنطقة ترعة البلامون وعزبه المأمور والجزار، وأرض غيث وسور المقابر وشارعي السلك والمركز لتحسين مستوى الصورة البصرية وظهور الطرق بمظهر حضاري لائق.

فيما شدد اللواء سمير صدقي، رئيس مركز المنصورة بضرورة تحقيق مطالب المواطنين وحل مشكلاتهم، وتحديدا في قطاع النظافة حيث جرى رفع مايقرب 100 طن من المخلفات ونقلها إلى مصنع التدوير بسندوب، مشددا بتكثيف أعمال النظافة وإزالة أي تعديات وإشغالات حفاظا على المظهر الحضارى وحل مشاكل المواطنين بأسرع وقت تحقيقا لرضاهم ورفع تجمعات القمامة وشفط الرمال والأتربة من جانبى الطريق بمنطقة مساكن سندوب وأسفل كوبرى سندوب العلوي.

متابعة أعمال النظافة في الدقهلية

وشدد محمد عبد الباقي، رئيس مجلس مدينة منية النصر على متابعة أعمال النظافة أول بأول بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد المجيد، ورفع المخلفات والنفايات وتطهير أماكنها ونقلها إلى مصنع التدوير بالمنزلة وجرى رفع 45 طن من المخلفات وتحديدا تم استهداف قرية برمبال القديمة ونطاق المدينة.