«تجارية الإسماعيلية» توضح أسباب تراجع أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق

أكد جلال أبو طاهر نائب أول الغرفة التجارية بالإسماعيلية، أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت تراجعا كبيرا خلال الفترة الماضية.

تراجع أسعار الطماطم والبطاطس

وأرجع «طاهر» ذلك بسبب بداية الموسم الشتوي الذي عمل على توفير كميات كبيرة من المعروض في الأسواق، حيث شهدت أسعار الطماطم والبطاطس تراجعا كبيرا بعد طرح بشائر العروة الشتوية التي وفرت الكثير من المعروض في الأسواق.

زيادة المعروض في الأسواق

وأضاف نائب أول تجارية الإسماعيلية، أن انتاج العروة الشتوية قاربت على الوصول إلى كامل طاقتها في الأسواق، مؤكدًا أن ذلك كان له تأثير مباشر على زيادة المعروض وخفض الأسعار، مشيرا إلى حدوث انخفاض في أسعار بعض الخضراوات والفاكهة، بعد ضخ المزيد من محاصيل العروة الشتوية، ما يساهم في زيادة المعروض في الأسواق.

وتشهد الأسواق إقبالاً ملحوظاً من جانب المواطنين الفترة الحالية على شراء أنواع الفواكه الخضروات الموسمية، إذ شهدت بعض السلع انخفاضا ملحوظاً وشهد البعض الآخر تفاوتا.