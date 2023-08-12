متحدث «الزراعة»: مصر صدرت خضراوات بـ2.6 مليار دولار حتى أغسطس لـ160 دولة

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أهمية الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب، التي تُعتبر مستقبل الغذاء الآمن في مصر، في سد احتياجات المصريين من الخضراوات والفواكه، موضحا أن مصر صدرت خضراوات بـ2.6 مليار دولار حتى أغسطس لـ160 دولة.

وأضاف القرش، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنّ إنتاج نحو 62 ألف صوبة زراعية للقطاع الخاص لاستخدامها في مشروعات لزراعة الخضراوات والفاكهة، الأمر الذي يدل على أنه مشروع مربح بوجه عام.

الصوب الزراعية

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة أن الصوب الزراعية نقلة نوعية في عالم الزراعة وتعطي إنتاجية أعلى بكثير من الزراعات المفتوحة، مردفا: لدينا محطات فرز وتعبية على أعلى مستوى للصوب الزراعية ويتم التحكم في درجات الحرارة داخلها، وزراعة أي محصول في غير موسمه.

وأشار محمد القرش إلى أنّ إنتاج الصوب الزراعية تحقق 3 أضعاف حجم الإنتاجية العادي، وتواجه ارتفاع الأسعار، كما يتم تطبيق أحدث أساليب التكنولوجيا في الزراعة.

وبين المتحدث باسم وزارة الزراعة أن حجم إنتاج الخضراوات في 2018 بلغ 19 مليون طن والآن وصل إلى 23 مليون طن خضراوات، لافتا إلى أن الصوب الزراعية تستخدم أساليب الري الحديثة وتتضاءل وحدة استخدام المياه.

صادرات مصر الزراعية

اختتم محمد القرش، بالإشارة إلى أن صادرات مصر الزراعية حتى بداية أغسطس الجاري بلغت 5.1 مليون طن من السلع الطازجة والخضراوات بقيمة 2.6 مليار دولار، وهناك تطور في صادراتنا الزراعية ونصل إلى أكثر من 160 دولة حول العالم.