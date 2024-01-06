«بيطري الشرقية»: تحصين 578 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

أكد الدكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري، أنه تم تحصين أكثر من 578 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية الوادي المتصدع، مشيرا إلى أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات.

تحصين الماشية للوقاية من الحمى القلاعية

وأشار مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن المديرية قامت عن طريق 180 لجنة خلال الأسبوع السادس من الحملة بتحصين 578 ألفا و653 رأس ماشية، حيث تم تحصين 291 ألفا و400 رأس ماشـية للوقاية من مرض الحمى القلاعية.

تحصين 278 ألفا و253 رأس ماشية

كما تم تحصين 278 ألفا و253 رأس ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع وترقيم وتسجيل 11711 رأس ماشية، لافتا إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.