رئيس مركز سمالوط يتابع سير العمل في المجازر الآلية

تابع الدكتور سعيد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة سمالوط، صباح اليوم السبت، أعمال الذبح بمجزر سمالوط الآلي لمتابعة شكاوى الجزارين.

الكشف على الحيوانات

وأكد رئيس المركز، أن عملية تطوير مجزر المدينة وأهميته في الحفاظ علي صحة المواطنين، حيث أن الذبح الآلي يقلل من عرضة اللحوم للتلوث، مشيرا إلى أن أطباء المجزر يوقعون الكشف على الحيوانات قبل الذبح.

وأشار إلى أن العمل بالمجزر يجري على قدم وساق، لتلبية احتياجات الجزارين والمواطنين، مشددا على أهمية توقيع الكشف الطبي على المذبوحات قبل الذبح للتأكد من سلامتها وذبحها بطريقة صحيحة للحفاظ على سلامة المواطنين، مشيرا إلى ذبح 850 رأس ماشية بالمجزر الآلي في سمالوط.

متابعة أعمال كسح المياه الناتجة عن أعمال الذبيح

وفي نفس السياق، تابع رئيس المركز أعمال الذبيح بالمجازر الآلية بقرى الوحدات المحلية، ففي المجزر الآلي بالوحدة المحلية لقرية بني خالد تم ذبح 30 رأس ماشية، وفي المجزر الآلي بالوحدة المحلية لقرية قلوصنا تم ذبح 15 رأس ماشية، وفي المجزر الآلي بالوحدة المحلية لقرية البيهو تم ذبح عدد 10 رؤوس ماشية.