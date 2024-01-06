لجنة التاريخ القبطي تبرز مواقف الكنائس المصرية دعما لفلسطين

قال إسحاق الباجوشي عضو لجنة التاريخ القبطي بالكنيسة الأرثوذكسية، إن من أبرز المواقف التاريخية والوطنية للأقباط في مصر، كان مناهضة والوقوف ضد تكوين الكيان الصهيوني، ففي عام 1902، حينما حاولت إنجلترا أن تقيم دولة للكيان الصهيوني، كان الخيار الأول هو سيناء والخيار الثاني كان فلسطين، وحينها وقف بطرس غالي أمام هذا المقترح، وقال: «إن إسرائيل ليس لها أي وطن في سيناء أو فلسطين»، وموقفه هذا هو الذي أخر دولة فلسطين 50 عامًا.

موقف بطرس غالي مسجل بالتاريخ

وأضاف عضو لجنة التاريخ القبطي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc» أن موقف بطرس غالي هذا مسجل بالتاريخ، وهو موقف شجاع، موجها الشكر لدار الكتب التي وثقت موقف بطرس غالي، موضحا أن الكنيسة القبطية استكملت ما بدأه بطرس غالي، فالكنيسة دعمت الجيش وأفراد الجيش ممن ذهبو للحرب في فلسطين، من أجل القضية الفلسطينية.

الخط الوطني مستمر من آباء الكنيسة عبر التاريخ

وتابع عضو لجنة التاريخ القبطي، بأن الخط الوطني مستمر من آباء الكنيسة عبر التاريخ، مشيرا لاستقبال البابا شنودة للزعيم ياسر عرفات والوفد الفلسطيني في مصر لدعم القضية الفلسطينية، هذا بجانب المؤتمر الوطني الكبير الذي استضافته الكنيسة القبطية عام 2002، تضامنا مع الشعب الفلسطيني.