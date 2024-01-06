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مستشفى بئر العبد تستقبل 22 من أطباء البروتوكول

كتب:

حسين إبراهيم
05:26 م | السبت 06 يناير 2024
المرضى في مستشفى بئر العبد

المرضى في مستشفى بئر العبد

استقبل مستشفى بئر العبد النموذجي صباح اليوم 22 طبيبا من أطباء البروتوكول، وذلك للكشف على المرضى، وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، وقال الدكتور تامر حمدي، مدير عام المستشفى في بيان، إن دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية «القاهرة- المنصورة –الزقازيق- الأزهر» وصلت إلى المستشفى طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة بشمال سيناء والجامعات المصرية، في مستشفيات محافظة شمال سيناء.

تواجد جميع التخصصات بمستشفى بئر العبد

أضاف حمدي، أن الدفعة الجديدة تضم 22 طبيبا وطبيبة من أساتذة الجامعات، في تخصصات «الجراحة العامة والباطنة وجراحة الأطفال والمخ والأعصاب والقلب والتجميل والحروق والعظام والتخدير والعيون والصدر والنساء والتوليد،الكشف المبكر على الولادة والمناظير».

وقام أطباء البروتوكول الأسبوع الماضي بإجراء عدة عمليات جراحية للمرضى، فيما تم علاج المصابين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة.

القضاء على طابور الانتظار في المستشفيات

بدوره أكد الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء في بيان له، أن أطباء البروتوكول أحدثوا نقلة طبية كبيرة، بعد التدخل لإجراء العمليات الجراحية، وإنهاء طابور الانتظار في مستشفيات العريش وبئر العبد، مؤكدا أن وصول الأطباء في المواعيد المخصصة رفع المعاناة عن كاهل المرضى الذين كانوا يسافرون إلى مستشفيات خارج المحافظة.

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