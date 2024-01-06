تحرير 28 محضرا خلال حملة تموينية لضبط الأسواق في سوهاج

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، عدة حملات تموينية مكثفة، لضبط الأسواق، شملت المرور على العديد من المحلات والسوبرماركت والهايبرات ومحلات الجزارة وغيرها من المحلات التجارية، للتأكد من صلاحية المعروض من المواد الغذائية، إضافة إلى رفع العديد من الإشغالات والمخالفات بمختلف أنحاء الشوارع والميادين والقرى، لضبط الأسواق من جهة، والتأكد من صحة وسلامة المنتجات الغذائية المعروضة للمواطنين، من جهة أخرى.

تحرير 28 محضرا تموينيا في طهطا

وأوضح عامر عوض، رئيس مركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج لـ«الوطن»، أن الحملة أسفرت عن تحرير 28 محضرا تموينيا متنوعا ما بين عدم وجود شهادات صحية وعدم إعلان أسعار ونظافة.

وأشرف على الحملة علي بهنس نائب رئيس مدينة طهطا، ومنصور حزين مدير المتابعة وزياد أبوالوفا، مسؤول إدارة التموين، وسعد سعيد بمكتب مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية، ومسؤولي الإشغالات والجهات المعنية.