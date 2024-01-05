خريطة قطع الكهرباء عن عدة مناطق في سوهاج.. اعرف الأماكن

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بسوهاج قطع التيار الكهربائي غدا السبت بعدة أماكن لمدة 4 ساعات، وفقا لإشارة هندسة كهرباء طما.

وتنشر «الوطن»، أماكن قطع الكهرباء بسوهاج غدا، ومواعيد قطع الكهرباء وأماكن فصل التيار الكهربائي، في إطار خدماتها المتعددة لمواطنيها.

مواعيد قطع الكهرباء غدا

أوضحت الوحدة المحلية لمركز طما، أنه بناء على ما ورد من هندسة كهرباء طما، بأنه يتم فصل التيار الكهربائي لأعمال الصيانة الدورية وحددت مواعيد قطع الكهرباء بداية من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية بعد الظهر.

وأفادت هندسة كهرباء طما بأماكن قطع الكهرباء غدا السبت عن «مغذي المُدمر والقرى المتأثرة هى الواقات والنجع المستجد والمدمر».

نصائح عند قطع الكهرباء

وتهيب الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بالمواطنين بالأماكن المتأثرة بقطع الكهرباء غدا السبت، وطالبتهم بتوفير مُغذ بديل خاصة أصحاب المحال الخدمية والمخابز والمدارس والمستشفيات.