تفاصيل نجاح 4 عمليات تجميل متخصصة للأطفال بجامعة سوهاج.. أحدهم عمره 3 أعوام

كشف الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج إجراء 4عمليات متخصصة، بقسم التجميل لأطفال بالفك والوجه تضاف إلى سجلات النجاح التي يحققها القسم.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، بجامعة سوهاج بحديثه لـ«الوطن» أن حالة الأطفال الأربعة مستقرة تماما وينالون الرعاية والاهتمام اللازمين لهم داخل القسم، ولن يغادروا المستشفى حتى التماثل للشفاء تماما.

نجاح 4عمليات تجميل متخصصة للأطفال بسوهاج

وأضاف القاضي أن الـ4 أطفال من المترددين على وحدة رعاية الوجه والرأس بالمستشفى وتم إجراء الجراحات المتخصصة لهم بدقة متناهية ولاقت نجاح كبير، بإستخدام أحدث الأساليب الجراحية والعلاجية من خلال الأجهزة ذات التقينات الحديثة بمستشفى سوهاج الجامعى.

تفاصيل 4 عمليات للأطفال بجامعى سوهاج

وأفادت الدكتورة سامية محمد سعيد، رئيس قسم جراحة التجميل بمستشفى سوهاج الجامعى بتفاصيل العمليات الأربعة للأطفال كالتالى،

- العملية الأولى لتطوير سقف الحلق ومعالجة الخنف والشفة الأرنبية.

- العملية الثانية جراحة دقيقة لإصلاح الأنف والشفة.

- العملية الثالثة إزالة ورم خُلقي من خلف الأذن.

- العملية الرابعة لطفل كان يعاني من تشوهات باليد نتيجة حروق قديمة، عمره 3 سنوات.

رئيس جامعة سوهاج يشكر الفريق الطبي المشارك بالعمليات

ووجه رئيس جامعة سوهاج الدكتور حسان النعمانى شكره للفريق الطبى من الجراحين والأطباء المعالجين والهيئة التمريضية، المشاركين بالعمليات الأربع لما يبذلوه من جهود مضنية لإنقاذ الحالات وتقديم الخدمة الطبية والعلاجية على أكمل وجه وفى أسرع وقت.

وشارك بالعمليات كلٌ من الدكتورة سامية السعيد، والدكتور كرم علام، والدكتور أحمد صلاح مزيد، والدكتور مصطفى هريدي، والدكتور محمد السيد والدكتور أحمد عجاج.