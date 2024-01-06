«القومي للترجمة» يعلن قائمة الكتب الأعلى مبيعا خلال 2023

أعلن المركز القومي للترجمة عن قائمة الأعلى مبيعًا خلال عام 2023، وتصدرت الطبعة العربية من كتاب «فرقة العمال المصرية»، من تأليف كايل جون أندرسون ومن ترجمة شكري مجاهد ومحمد صلاح، القائمة، وفي المركز الثاني يأتي كتاب «أساطير شعبية من أوزبكستان» من ترجمة عبد الرحمن الخميسي، وفي المركز الثالث كتاب «تاريخ الصراع بين العلم واللاهوت في المسيحية» بجزئيه، من تأليف أندرو ديكسون وايت ومن ترجمة جلال مظهر.

وجاءت الطبعة العربية من كتاب «مقدمة في التصوف المسيحي» من تأليف توماس ميرتون ومن ترجمة كرم عباس، في المركز الرابع، وفي المركز الخامس، تأتي الطبعة العربية من كتاب «الاستشراق هيمنة مستمرة» بترجمة سحر توفيق، وبترجمة أنور إبراهيم، والمركز السادس احتلته الطبعة العربية من كتاب «سنوات القرب من دستوفيسكي».

الكتب الأعلى مبيعا في القومي للترجمة

ثم جاءت القائمة الأعلى مبيعا في المركز القومي للترجمة بعد ذلك بالترتيب التالي:

- ذكريات في الترجمة

- أهل التشريع وأهل التأويل

- اللسانيات

- مختارات من ديوان شمس الدين تبريزي بجزئيه

- علم النفس الاجتماعي الأسس

- مدريد الإسلامية: الأصول الخفية لعاصمة مسيحية

- فلسفتي كيف تطورت

- وسط الجزيرة العربية وشرقها

- جدتي وأمي وأنا

- دراسات عن المماليك في مصر

- العقلانية الجديدة

- القصة العظيمة للرياضيات

- الزواج والحداثة

- دماغ الأخلاق: علم النفس العصبي للأخلاق

- تأليف الأسفار الستة والأسفار التاريخية

- تفسير سفر التسابيح

- الحق في الكسل

- مقدمة في الأناجيل الثلاثة.

كما ضمّت القائمة أيضا العناوين التالية: «قلب الجزيرة العربية بجزئيه، ومغامرة المنهج، وثمن عدم المساواة، القياس في علم النفس الإيجابي، الصعود العالمي للشعبوية، هل يصبح الإسلام ديمقراطيًا؟، نظريات الأيدلوجيا، وكتابة سيناريو الأفلام القصيرة، والدر المنثور في طبقات ربات الخدور، ومدرسة الحمقى»، وغيرها.