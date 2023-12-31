«القومي للترجمة» يصدر كتاب «قصور مصر المنسية» لسرد تاريخ الأسر الحاكمة

أعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، صدور كتاب «قصور مصر المنسية» تأليف كارولين كورخان، وترجمة نانيس حسن عبد الوهاب، وتقديم جون- إيف ماران

ويتناول الكتاب قصور مصر المنسية التي هجرت منذ بنائها والقصور الملكية التي اختفى الكثير منها، بحسب كلمة الناشر على ظهر الغلاف.

وترجع أهمية إعادة هذه القصور إلى الحياة لسرد تاريخ هذه الأسرة الحاكمة، إذ تهمس بطرائف عديدة لا تكشف عن فنون الحكم فحسب، وإنما أيضا عما كانت عليه الحياة في البلاط الملكي والتقاليد وتفرد هذه الأسرة الملكية سواء في الشرق أو الغرب.

معلومات عن المؤلفة والمترجم

المؤرخة كارولين كورخان عاشت في مصر فترة، إذ عملت مديرة لقسم التراث الثقافي بجامعة سنجور بالإسكندرية، أما المترجمة نانيس حسن عبد الوهاب، حاصلة على ليسانس الألسن قسم اللغة الانجليزية جامعة عين شمس، عملت مترجمة في بنك الاستثمار القومي، كما شاركت في ترجمة موسوعة كل المعارف بالتعاون مع المركز الثقافي الفرنسي بالقاهرة.