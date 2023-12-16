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«القومي للترجمة» يطلب متطوعين للإلقاء بالعربية والإنجليزية

كتب:

إلهام الكردوسي
10:06 ص | السبت 16 ديسمبر 2023
المركز القومي للترجمة

المركز القومي للترجمة

أعلنت الدكتورة كرمة سامي، مديرة المركز القومي للترجمة أن المركز بصدد تنفيذ مشروع جديد يتطلب متطوعين لديهم موهبة الإلقاء والنطق السليم باللغة العربية والإنجليزية، وسجير الإعلان عن تفاصيل المشروع قريبا.

وقالت «سامي» عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تنفيذًا لمشروع جديد نبحث عن متطوعين يتميزون بموهبة الإلقاء والنطق السليم بالعربية والإنجليزية».

وأضافت: «نبني حاليا قاعدة بيانات لذا من لديه الموهبة، وكل من يتواصل معي سأرسل له نصين للتجربة. ومن يقع عليه الاختيار سيرشح للاستعانة به في تسجيلات قادمة».

احتفالية القومي للترجمة

في سياق منفصل، يقيم المركز القومي للترجمة غدا بمقره بساحة دار الأوبرا، احتفالية بمناسبة مرور 100 عام على فوز الشاعر الكبير و.ب.ييتس بجائزة نوبل للأدب.‎وتعقد بالتعاون مع سفارة أيرلندا وبحضور سفيرة أيرلندا بالقاهرة نولا اوبراين وذلك في تمام الخامسة من مساء الأحد 17 ديسمبر الحالي.

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي