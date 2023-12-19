«القومي للترجمة» يطلق مسابقة لترجمة نص عن دور المرأة في الجهاد ضد الإنجليز

أعلن المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، عن مسابقة لترجمة نص بعنوان «دور المرأة في الجهاد ضد الإنجليز» للكاتب والأديب: قدورة العجني، وذلك ضمن مبادرة المركز للاحتفاء بمبدعي مصر وكتّابها، واحتفالاً بالعيد القومي لمحافظة مطروح.

وتأتي هذه المسابقة تأكيدًا على حرص المركز القومي للترجمة على نشر الثقافة المصرية والعربية في العالم، ودعم المبدعين والمترجمين الشباب.

أولا: كيفية المشاركة وشروط التقديم في المسابقة:

1- يحمّل المتسابق النص من الصفحة الرسمية للمركز القومي للترجمة.

2- تكون الترجمة من اللغة العربية إلى أي من اللغات الأخرى.

3- يرسل المتسابق ترجمته عبر كلٍ من العناوين الإلكترونية:

يرسل المتسابق ترجمته عبر كلٍ من العناوين الإلكترونية:‏ awards@nct.gov.eg وmanager.office@nct.gov.eg بالصيغتين ملف word وpdf، بالإضافة إلى سيرة ذاتية مختصرة تتضمن بيانات التواصل، وصورة الرقم القومي.

علماً بأنَّه سوف يصل للمتسابق رسالة بتأكيد استلام النص من إدارة التدريب والجوائز تفيد تسلم مشاركته.

ثانيًا: الجوائز:

يمنح المركز مجموعة قيمة من إصداراته للفائزين، بالإضافة إلى شهادات تكريم.

وأضاف المركز أنَّ آخر موعد لتلقي مشاركات المتسابقين هو 2 يناير 2024، وسيقوم المركز بمنح مجموعة قيمة من إصداراته للفائزين، بالإضافة إلى شهادات تكريم.