«تعليم السويس»: النزول بسن القبول برياض الأطفال للمدارس الرسمية لغات

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة السويس، اليوم السبت، النزول بسن القبول برياض الأطفال للمدارس الرسمية لغات لأول مرة في مدارس المحافظة، للعام الدراسي 2023 – 2024، ووجهت المديرية أولياء الأمور باستكمال الإجراءات الخاصة بالتقديم لأبنائهم.

وقال ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة السويس، في تصريحات، إن المحافظ اللواء عبد المجيد صقر وافق على النزول بسن القبول بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات للعام الدراسي الحالي 2023- 2024.

سن القبول بمرحلة رياض الأطفال

وذكر وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة السويس، أن النزول بسن القبول برياض الأطفال للعام الدراسي الجاري تم تحديده عند 4 سنوات و6 أشهر و3 أيام، وعلى أولياء الأمور الذين تقدموا بتسجيل البيانات على بوابة المديرية التوجه للمدراس لإنهاء باقي إجراءات التقديم لأبنائهم.

وفي سياق آخر، شهد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، اليوم الرياضي لروضات إدارة جنوب السويس التعليمية تحت شعار «حلمنا حقنا»، بالمدرسه الفرنسية، وقدم الأطفال عددا من الفقرات الفنية المتنوعة والألعاب والمسابقات الرياضية.