رئيس «شباب النواب»: مدينة مصر للألعاب الأولمبية صرح عملاق وإنجاز كبير

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية صرح عملاق وإنجاز كبير من إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي يشار إليها بالبنان.

مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية

وأكد رئيس لجنة الشباب في تصريحات صحفية اليوم، أن مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي تفقدها الرئيس السيسي اليوم، تعد صرحًا رياضيًا ضخمًا والأكبر في منطقة الشرق الأوسط متكامل الأركان والخدمات وفق أعلى المواصفات العالمية، خاصةً مع ما تحتويه من استادات وملاعب وصالات مغطاة لمختلف الألعاب الفردية والجماعية.

وأوضح أن ما تم تحقيقه على أرض الواقع خلال السنوات الماضية في الرياضة المصرية خلال عصر الرئيس السيسي، جدير بالتقدير والاحترام، لأننا أمام إنجازات ضخمة ستظل عالقة في أذهان المصريين، تمثلت في الرعاية المنصبة والمركزة على البنية التحتية الرياضية، من خلال رعاية المنشآت الرياضية ومراكز الشباب وإعطائها كل الدعم نظرا لأهميتها الكبيرة بالنسبة للشباب، ولم يأت هذا الاهتمام من فراغ، بل من منطلق رؤية مصر 2030 لبناء الإنسان المصري وحصوله على كل حقوقه.

حضور الرئيس لتدريب المنتخب

وأشار إلى أن حضور الرئيس السيسي تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم باستاد المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية سيعطي دافعا قويا للاعبين خلال مشوارهم في البطولة الأفريقية، المقرر انطلاقها الأسبوع المقبل بدولة كوت ديفوار.