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وزير الرياضة: تنفيذ مدينة مصر للألعاب الأولمبية «حلم وإنجاز كبير»

كتب:

مريم جاد
01:47 م | السبت 06 يناير 2024
جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتفقد مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية

جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتفقد مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، كانت حلما وتحقق، وجرى تنفيذها قبل معسكر المنتخب الوطني، الذي يستعد لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية المقرر انطلاقها يوم 13 يناير الجاري، بكوت ديفور، وهو ما يمثل إنجازا كبيرا للدولة.

أضاف «صبحي» خلال جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتفقد مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية: « تقام مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية على مساحة 450 فدانا، وبها صالة مغطاة تسع 15 ألف متفرج، وأخرى 8 آلاف، وتحتوى عدة ملاعب، بخلاف الملعب الرئيسي، وغرف فندقية توفر كل سبل الراحة للجمهور، وأماكن للتأهيل الرياضي للاعبين».

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