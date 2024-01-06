مركز التنمية المستدامة بجامعة سوهاج ينظم دورته التدريبية الأولى

نظم مركز التنمية المستدامة بجامعة سوهاج، فعاليات الدورة التدريبية الأولى للتنمية المستدامة، والتي استهدفت عددا من أعضاء هيئة التدريس من الأساتذة المساعدين والمدرسين ومعاونيهم، وذلك بقاعة مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالجامعة.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، إن البرنامج التدريبي يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تعد التنمية المستدامة أحد المحاور الرئيسية الثلاث التي ارتكزت عليها الاستراتيجية، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موضحاً ان البرنامج التدريبي هدف إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات المرتبطة بمفاهيم التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

دورات مخصصة لترقية أعضاء هيئة التدريس

وأوضح الدكتور خالد عمران نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن مجلس الجامعة قد وافق علي اعتماد دورة التنمية المستدامة لتكون ضمن الدورات المخصصة لترقية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، مضيفاً أن مدة الدورة 10 ساعات تدريبية مقسمة على يومين، شارك بها 15 عضوا هيئة تدريس من الأساتذة المساعدين والمدرسين و المدرسين المساعدين، موضحاً أنها اشتملت على اختبارات قبلية وبعدية إلكترونية تطبيقاً لمباديء الاستدامة في تقليل إستخدام الورق، كذلك شملت عدد من العروض والعصف الذهني والمناقشات والمحاكاة وغيرها.

رؤية مصر 2030

وأضاف الدكتور حمدي حسانين عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية ومدير المركز، أن موضوعات الدورة تضمنت التعريف برؤية مصر 2030، ومفاهيم التنمية المستدامة، وعناصرها وأهدافها والمعوقات والتحديات التي تواجه تطبيقها، بالإضافة الي توضيح أمثلة على كل من الاستدامة البيئية والتغيرات المناخية، ودمج مفاهيم التنمية المستدامة في العملية التعليمية والطرق الزراعية الحديثة، وريادة الأعمال الخضراء، الي جانب الواقع والمأمول فى مجال الصحة المستدامة، ومدى الإنجاز الذي حققته الدولة المصرية و مساهمة الجامعة في تحقيق ذلك.