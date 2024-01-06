وزير العدل يتفقد إنشاء مبنى محكمة بورفؤاد الجزئية في بورسعيد (صور)

تفقد المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، أعمال مشروع إنشاء مبنى محكمة بورفؤاد الجزئية والشهر العقاري في بورسعيد.

جاء ذلك خلال خلال زيارة وزير العدل التفقدية اليوم لعدد من المنشآت القضائية ببورسعيد منها محكمة بورسعيد الابتدائية، ومكاتب الشهر العقاري وأرض مجمع المحاكم الجديد بحي الضواحي.

محكمة بورفؤاد الجديدة

واستعرض وزير العدل إلى شرح تفصيلي عن محكمة بورفؤاد الجديدة التي تتكون من 8 طوابق منهم طابقين «بدروم» وأرضي، و6 أدوار علوية، وتضم عدة أقسام وإدارات منها: «غرف أرشيف وحفظ، وحجز رجال وسيدات وأحداث، وجراج، وشهر عقاري، وصالات انتظار، ومركز معلومات وخدمات الجمهور، وقاعة المحكمة، ومحكمة الأسرة، وقاعات جنائي ومدني وغرف مداولة».

كما تشمل محكمة بورفؤاد الجزئية مكاتب للنيابة العامة وغرف للمحامين، والأحراز، ومصلى، واستراحات، ومطعم ومطبخ.

محافظ بورسعيد يستقبل وزير العدل

كان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد استقبل اليوم وزير العدل وذلك بمقر الديوان العام لمحافظة بورسعيد، بحضور عدد من التنفيذيين وممثلي الهيئة القضائية ببورسعيد ، وقد تفقدا اليوم عدد من المنشآت القضائية، كما التقى بالمستشارين في لقاء مغلق بمحكمة بورسعيد الابتدائية.