40 مسجدا في السويس تنضم لمبادرة «حصن طفلك بالقرآن»

أعلنت مديرية الأوقاف في محافظة السويس، أسماء 40 مسجدًا موزعة على مختلف أحياء محافظة السويس الخمسة، بعد انضمامها لمبادرة «حصن طفلك بالقرآن الكريم»، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، وتعليمه للأطفال في مختلف الأعمار.

وتضمن إعلان مديرة الأوقاف بالسويس، أن مبادرة «حصّن طفلك بالقرآن الكريم»، ستستمر لمدة أسبوعين تزامنًا مع إجازة نصف العام خلال الفترة من 27 يناير وحتى 8 فبراير 2024، من السبت إلى الخميس يوميًّا عقب صلاة العصر.

40 مسجدا جديدا بمبادرة «حصن طفلك بالقرآن»

وأضافت الأوقاف أن برنامج المبادرة يتضمن بجانب القراءة شرح ما تيسر من الأخلاق والآداب العامة، موضحة أن مبادرة «حصن طفلك بالقرآن الكريم» بمحافظة السويس يشارك فيها عدد 40 مسجدًا، جاءت كالتالي:-

أسماء مساجد حي عتاقة

في حي عتاقة مساجد: «المصطفى بمدينة الملك عبدالله، وأهل بدر بمدينة أحمد زويل، وعمر بن الخطاب بمدينة الصفا، والنور بالسلام 2، وخالد بن الوليد بمدينة السلام 2، وفاطمة الزهراء وإبراهيم نافع بالسلام 2، ونهر الكوثر بمدينة الكوثر، والشيماء بمدينة الصفا، وعمرو بن العاص بالسلام 2، والشهيد سمير بمدينة الخليفة بن زايد، والمدينة المنورة في عدلي منصور، ونبي الله إسماعيل بمدينة التوفيق».

المساجد المشاركة في برنامج حصن طفلك بالقرآن بحي فيصل: «الجامع الكبير بمدينة السلام 1، وسيد الشهداء حمزة بن عبدالمطلب بمدينة الصباح، وفجر الإسلام بتعاونيات القاهرة، والسلام بالصباح، والرحمن بالموشي، وأبو بكر الصديق بمدينة 24 أكتوبر، ونور الإسلام بالحرفيين، والخير بالسلام 1».

أسماء المساجد المشاركة بحي الأربعين: «جنة الرضوان بالعبور، والسلام بكفر أحمد عبده، ورياض الصالحين بكفر أبو العز، والهادي بالسادات، والخليفة بشارع النيل، والمتقين بشباب المثلث، ومسجد المحفوظة بكفر حودة الغريب وأنصار الله بالملاحة، وعمر بن الخطاب بالأنصاري، والنور بالفرز، وشهداء الشرطة بشارع الجيش، والمصطفى في البراجيلي».

أسماء المساجد المشاركة في حي الجناين

وفي حي الجناين: «عمر بن عبدالعزيز بقرية العمدة، الشاذلي باللاجون، وحسن شيكو بكبريت المطار، وإبراهيم هلال بقرية الحسني وأحباب المصطفى بالهاويس، وأبو بكر الصديق بالخواطرة، والرجولة بمنشية الرجولة».