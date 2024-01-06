بيانات الوظائف الأمريكية تدفع الذهب لأول تراجع بالأسواق العالمية في 2024

سجلت أسعار الذهب في الأسواق العالمية موجة تراجعات، في نهاية تداولات الأسبوع الأول من عام 2024، بسبب بيانات تقرير الوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية، التي زادت من حيرة الأسواق بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية، في ظل اختلاف البيانات الاقتصادية مع توقعات الأسواق السابقة، ليسجل المعدن الأصفر أول تراجع أسبوعي في عام 2024

خلال الأسبوع الماضي، انخفض سعر الأونصة العالمية بنسبة 0.8%، حيث افتتح الذهب تداولات الأسبوع عند مستوى 2062 دولاراً للأونصة، قبل أن يختتم التداولات الأسبوعية عند مستوى 2045 دولاراً للأونصة، ليسجل الذهب الانخفاض الأسبوعي الأول، بعد ثلاثة أسابيع من المكاسب.

وشهدت تداولات المعدن الأصفر في الأسبوع الأول من عام 2024، حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، حيث سجل أعلى مستوى عند 2078 دولاراً للأونصة، بينما جاء أدنى مستوى عند 2024 دولاراً للأونصة، وذلك بسبب تأثير البيانات الاقتصادية الأمريكية على توقعات الأسواق، وفق تحليل «جولد بيليون».

إصدار تقرير الوظائف الحكومي من الولايات المتحدة

وأظهر تقرير الوظائف الحكومي في الولايات المتحدة، عن شهر ديسمبر، ارتفاع أعداد الوظائف الجديدة بمقدار 216 ألف وظيفة، مقارنةً مع القراءة السابقة التي تم تعديلها، لتتراجع إلى 173 ألف وظيفة، بعد أن كانت 199 ألف وظيفة، بينما كانت القراءة أعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى 168 ألف وظيفة، واستقرت معدلات البطالة في الولايات المتحدة، خلال الشهر الماضي، عند 3.7% دون تغيير عن قراءة نوفمبر، بينما كانت الأسواق تتوقع ارتفاع البطالة إلى 3.8%.

وساهمت البيانات الأمريكية في تشكيك الأسواق في التوقعات بشأن السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، وتوقيت تخفيض أسعار الفائدة هذا العام، حيث أثبتت البيانات أن الاقتصاد في الولايات المتحدة لا يزال يحمل مفاجآت للأسواق، وكذلك الاقتصاديين، حيث يستمر في مرونته، بالرغم من سلسلة رفع أسعار الفائدة منذ مارس 2022.

كما غيرت بيانات تقرير الوظائف توقعات الأسواق لأسعار الفائدة الأمريكية، لتشير حالياً إلى احتمال بنسبة 64% أن يلجأ البنك الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، في اجتماعه خلال شهر مارس، بعد أن كانت التوقعات عند 75% خلال الأسبوع الماضي.

أسعار الذهب في مصر

وفي الأسواق المحلية، واصلت أسعار الذهب استقرارها اليوم السبت، لتستكمل المكاسب التي حققها يوم أمس الجمعة، وذلك في ظل تفاعل الأسواق مع بدء ضخ السيولة النقدية من استحقاق شهادات الـ25% بداية من يوم أمس، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من الطلب على الذهب.

وافتتح الذهب عيار 21، الأكثر شيوعاً، تداولات اليوم السبت، عند المستوى 3240 جنيهاً للجرام، ليتداول عند نفس المستوى وقت كتابة التقرير الفني لمؤسسة «جولد بيليون».

وخلال الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار الذهب بمقدار 85 جنيهاً للجرام بنسبة ارتفاع 2.7%، حيث أغلق عند مستوى 3235 جنيهاً للجرام، بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 3150 جنيهاً للجرام.

وخلال الأسبوع المنتهي، أعلن البنك الأهلي وبنك مصر عن شهادات ادخار جديدة بأجل عام واحد فقط، ويبدأ العمل بها بداية من أمس الجمعة 5 يناير، ويصل العائد على الشهادة الأولى 27% يصرف في نهاية السنة، والعائد على الشهادة الثانية 23.5% ويتم صرف العائد بشكل شهري.

وأعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع احتياطيه من الذهب إلى 8.44 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، بأعلى من الاحتياطي المسجل في نوفمبر عند 8.285 مليار دولار، مرتفعاً بقيمة 182 مليون دولار.