سيناريو هبوط الذهب.. أسعار المعدن الأصفر رهن تقرير الوظائف الأمريكي

يشهد الذهب حالة من التذبذب خلال الفترة الحالية دون وضوح اتجاه محدد في الأسواق، وإن كان السعر يميل إلى الارتفاع بشكل كبير بدعم من العوامل الحالية، بينما تنتظر الأسواق معرفة تأثير طرح الشهادات البنكية الجديدة على أسعار الذهب.

افتتح الذهب عيار 21 عند مستوى 3200 جنيه للجرام

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الجمعة عند المستوى 3200 جنيه للجرام، ليتداول عند نفس المستوى وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون، وكان الذهب قد ارتفع يوم أمس بمقدار 15 جنيها حيث افتتح جلسة الأمس عند 3185 جنيها للجرام واختتم الجلسة عند 3200 جنيه للجرام.

وأشار تحليل جولد بيليون، إلى أن التذبذب يسيطر على تحركات سعر الذهب المصري خلال الفترة الحالية بالتزامن مع تذبذب السعر العالمي، بينما يستمر الترقب في الأسواق لقرار إصدار الشهادات البنكية الجديدة الذي تم الإعلان عنه أمس والذي سيكون محرك رئيسي لحركة الذهب.

وأعلن البنك الأهلي وبنك مصر يوم أمس عن شهادات ادخار جديدة بأجل عام واحد فقط، ويبدأ العمل بها بداية من اليوم الجمعة 5 يناير، ويصل العائد على الشهادة الأولى 27% يصرف في نهاية السنة «يضاف العائد على أصل مبلغ الشهادة في نهاية السنة» ويصل العائد على الشهادة الثانية إلى 23.5% ويتم صرف العائد بشكل شهري.

شهادات الـ 27% الجديدة ستقلل من حصة الذهب من السيولة النقدية التي سيتم ضخها في الأسواق، ولكن في النهاية كل من لا يهتم بالحصول على عائد منتظم ودوري من أمواله سيتجه إلى الذهب لحفظ قيمة نقوده.

هذا وقد أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع احتياطيه من الذهب إلى 8.44 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، بأعلى من الاحتياطي المسجل في نوفمبر عند 8.285 مليار دولار مرتفعاً بقيمة 182 مليون دولار.

من جهة أخرى سجل عجز الميزان التجاري لمصر انخفاضا بنسبة 16.6% في أكتوبر الماضي ليصل إلى 3.15 مليار دولار بعد أن كان بقيمة 3.78 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022.

فيما انخفضت الصادرات المصرية بنسبة 19.2% على المستوى السنوي لتسجل 2.23 مليار دولار في حين انخفضت الواردات بنسبة 18% على المستوى السنوي بنسبة 6.38 مليار دولار.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

تذبذب سعر الأونصة العالمية، مع انتظار الأسواق لبيانات تقرير الوظائف الأمريكي والتي من شأنها أن تؤثر على تحركات الدولار الأمريكي بشكل كبير بعد أن شهد ارتفاعا خلال هذا الأسبوع، وهو ما ساعد على تراجع أسعار الذهب خاصة مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية الأمريكية طويلة الأجل، والتي تؤثر سلباً على سعر الذهب.

حركة الذهب العالمي اليوم، ستعتمد على تأثير البيانات الأمريكية، فإذا جاءت البيانات في صالح الذهب سيرتفع السعر ويخترق المستوى 2050 دولارا مستهدفا منطقة 2065 – 2070 دولارا ومن بعده المستوى 2080 دولارا للأونصة، بينما التأثير السلبي للبيانات على سعر الذهب سيدفع السعر إلى التراجع لمستوى الدعم عند 2025 دولارا للأونصة.

توقعات الذهب في مصر

يستمر التذبذب حالياً للسعر حول المستوى 3200 جنيه للجرام عيار 21 في ظل عدم وضوح الرؤية حالياً مع انتظار الأسواق تأثير عملية طرح الشهادات الجديدة على أسعار الذهب.

اختراق المستوى 3200 جنيه للجرام يفتح الباب لارتفاع السعر إلى المستوى 3300 جنيه ومن بعده الوصول لأعلى سعر تاريخي تم تسجيله عند 3330 جنيه للجرام، بينما في حالة تراجع السعر، فيستهدف المستوى 3150 جنيها للجرام.