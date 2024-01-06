إعلامية شهيرة تكشف مفاجأة عن بدايات النجم أحمد حلمي.. ماذا قالت؟

«مهندس ومخرج ومذيع».. جميعها وظائف امتهنها الفنان أحمد حلمي، قبل أن يستقر في مجال الفن، كممثل درامي وسينمائي وأحيانًا مسرحي، وهو ما كشفت عنه الإعلامية الكبيرة سناء منصور، التي قررت فتح حقيبة الذكريات مع من وصفته بأحد أبنائها في المجال الإعلامي.

سناء منصور تكشف كواليس جديدة في بدايات أحمد حلمي

الإعلامية سناء منصور كانت سببًا في ذرع بذرة نجومية نجومية أحمد حلمي، التي طرحت تألقًا على كافة الأصعدة، إذ منحته أكثر من فرصة في رحلة البحث عن ذاته، بدأت بالحصول على فرصة لخوض تجربة مهندس الديكور، لكنها لم تكن محببة بالنسبة له، ثم عاد ليعمل مساعد مخرج بأحد البرامج، ولم يدوم الأمر طويلًا، حتى وجد أحمد حلمي سبيلًا للظهور على شاشات التلفزيون.

تسرد الإعلامية سناء منصور لحظات الحديث بينهما، أثناء محاولة أحمد حلميإقناعها بأنه قادر على إخراج برامج للأطفال، وتحقيق رغبتها في ظهور بعض البرامج المبتكرة القادرة على إقحام الأطفال بها دون أي تجاوزات في حق طفولتهم، وهو ما فعله «حلمي» بجدارة، مثلما قالت في أحد الأحاديث عبر قناة «DMC».

«ماكنش مصدق نفسه لما أعجبت بالمحتوى».. هكذا أبرزت سناء منصور لحظات الفرحة التي أدخلتها على قلب أحمد حلمي، من رد فعلها غير المتوقع على النموذج الذي قدمه لبرنامج الأطفال، الذي أصبح فيما بعد أشهر برنامج للأطفال في مصر، تحت اسم «لعب عيال»، الذي كان يقدمه طمعًا في الحصول على فرصة لإخراجه، لكن المفاجأة كانت طلبها أن يقدمه أيضًا.

بعد شهر واحد فقط من تقديم البرنامج، حصل أحمد حلمي على لقب ثاني أفضل مذيع خلال شهر رمضان، وذلك عبر الاستفتاء الذي أجرته وكالة الشرق الأوسط، بينما حصد عماد الدين أديب المركز الأول، إلى جانب ازدحام الإعلانات على البرنامج الشهير.