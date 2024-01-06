15 معلومة عن شيخ الأزهر في ذكرى ميلاده.. نسب عائلته ينتمي للرسول

يحتفل الدكتور أحمد محمد أحمد الطيب الحسَّاني، شيخ الأزهر الشريف بذكرى ميلاده الثامنة والسبعين، والذي ولد في قرية القُرنة غرب مدينة الأقصر في الثالث من صفر لعام 1365هجريا.

معلومات عن شيخ الأزهر في ذكرى ميلاده

وتستعرض «الوطن» في السطور القادمة أبرز المعلومات عن شيخ الازهر الشريف حسب ما جاء في المركز العالمي للفتوى خلال تعريفه بالإمام الأكبر:

- ولد الإمام أحمد محمد أحمد الطيب الحسَّاني بقرية القُرنة غرب مدينة الأقصر في يناير 1946

- اشتهرت أسرة الإمام الطيب بانها أسرة شريفة مشهورة بالعلم والصلاح، كما ينتهي نسبها إلى الرسول.

مولد شيخ الأزهر

تربى في ساحة والده الشيخ محمد الطيب

- حَفِظ القرآن الكريم في صغره

وأتقن العديد من المتون العلميَّة على الطريقة الأزهرية الأصيلة

التحق شيخ الأزهر في عام 1969 بمعهد إسنا الديني، ثم بمعهد قنا الديني

تخرج شعبة العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بالقاهرة بتفوق

حصل على درجة الماجستير شعبة العقيدة والفلسفة، عام: 1971.

- في عام 1977 حصل الإمام الطيب على الدكتوراه

سفر الإمام الطيب إلى الخارج

بدأ سفر الإمام الطيب إلى الخارج في مهمة علمية إلى باريس عام 1977.

- يجيد اللغة الفرنسية، ويترجم منها إلى اللغة العربية.

درَّس بعددٍ من جامعات العالم الإسلامي

عُيِّن عميدًا لكلية أصول الدين بالجامعة الإسلامية العالمية بباكستان

- عُين مفتي الجمهورية مارس 2002 حتى سبتمبر 2003

- عُيِّن رئيسًا لجامعة الأزهر، من سبتمبر 2003 حتى مارس 2010.

تولى مشيخة الأزهر في 2010 ويشغل حاليا رئاسة هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والمجلس الأعلى للأزهر، واللجنة الدينية باتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري، وغيرهما