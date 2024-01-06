5 ملايين جنيه.. بداية قوية لأفلام 2024 في شباك الإيرادات

مجموعة جديدة من الأفلام المصرية تبدأ رحلتها في شباك التذاكر مع بداية موسم 2024 السينمائي، حيث نجحت الأفلام المعروضة حاليا في السينمات في تحقيق ارتفاع نسبي في مستوى الإيرادات والذي تجاوز الـ5 ملايين جنيه خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لتقرير الإيرادات اليومي الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

نجح فيلم «الإسكندراني» بطولة الفنان أحمد العوضي وإخراج خالد يوسف، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام المصرية في يومه الأول بالسينمات محقا إيرادات بلغت مليون و693 ألف جنيه، وبفارق ضئيل جاء فيلم «أبو نسب» بطولة محمد إمام وإخراج رامي إمام في المركز الثاني محققا مليون و675 ألف جنيه، يليه في المركز الثالث فيلم «الحريفة» بإيرادات بلغت 624 ألف جنيه.

«شماريخ» يتراجع إلى المركز الرابع.. و«كارت شحن» يتذيل الإيرادات بـ 22 ألف جنيه

تراجع فيلم «شماريخ» إلى المركز الرابع بقائمة الإيرادات محققا 444 ألف جنيه، أما في المركز الخامس كان من نصيب فيلم «عصابة عظيمة» بـ327 ألف جنيه، بينما حقق فيلم «أنا وابن خالتي» إيرادات بلغت 259 ألف جنيه، وحقق فيلم «ليه تعيشها لوحدك» إيرادات بلغت 102 ألف جنيه، وفي المركز الأخير جاء فيلم «كارت شحن» بـ 22 ألف جنيه.