فيلم «الإسكندراني» بطولة أحمد العوضي يتصدر الإيرادات بـ1.7 مليون جنيه

تصدر فيلم «الإسكندراني»، أول بطولة مطلقة للفنان أحمد العوضي، قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، إذ حقق أمس، مليونا و693 ألفا و59 جنيها، وذلك في ثاني أيام عرضه، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

إيرادات فيلم «الإسكندراني» في أول يوم عرض بالسينما بلغت مليونا و302 ألف و503 جنيهات، ليصبح إجمالي إيرادات الفيلم خلال 48 ساعة 2 مليون و975 ألف جنيه، ونجح في تصدر قائمة الإيرادات اليومية.

قصة فيلم «الإسكندراني»

تدور قصة الفيلم في إطار شعبي مليئ بالأكشن والرومانسية، من خلال شاب يعيش في محافظة الإسكندرية، ولا يوجد أي نوع من التفاهم بينه وبين ووالده، ويضطر للسفر للخارج ثم يقرر العودة مرة أخرى، لتحدث له مفاجآت وأزمات غير متوقعة بالمرة.

أبطال «الإسكندراني»

فيلم «الإسكندراني» من أعمال الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، إخراج خالد يوسف، بطولة أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، محمد رضوان، محمد أنور، محمود حافظ، تسنيم مطر وعصام السقا.