إسعاد يونس خلال مؤتمر فيلم «عصابة عظيمة»: محمد محمود فنان رائع.. وعنبة موهبة عظيمة

يقام حاليا المؤتمر الصحفي لفيلم عصابة عظيمة، بعد عرض العمل بإحدى السينمات، بحضور جميع أبطاله.

وقالت إسعاد يونس، خلال المؤتمر: إن تجربة فيلم عصابة عظيمة، استفزتني لأن السيناريو مكتوب من هاجر الإيباري حلو، ومتشرفة بجميع مجموعة العمل بداية من المخرج وائل إحسان، وهذا العمل الأول التي أعمل به معه، واستفدت بهذه التجربة كثيرة.

إسعاد يونس تتحدث عن موهبة عنبة

وأضافت: أن محمد محمود فنان رائع، وإبراهيم السمان متعدد المواهب، وكريم عفيفي كوميدان موهوب، وعنبة موهبة عظيمة لأنه اكتشاف الفنانة الكبيرة يسرا.

ودخل عنبة في حالة من البكاء، عقب مدح الفنانة إسعاد يونس في موهبته بالتمثيل.

يذكر أن الفيلم من بطولة إسعاد يونس، محمد محمود، عنبة، هنا الزاهد، وآخرين من اخراج وائل احسان.