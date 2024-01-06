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سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك

كتب:

محمد سيف
03:39 م | السبت 06 يناير 2024
سعر اليورو

سعر اليورو

وصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 6-1-2024 لنحو 33.63 جنيه للشراء، و33.94 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، بحسب ما أعلنت المنصات الرسمية الخاصة بالبنوك الحكومية.

«الوطن» تنشر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية اليوم السبت 6-1-2024، وفقا لآخر تحديثات البنوك.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وبلغ سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، نحو 33.63 جنيه للشراء، 33.94 جنيه للبيع، في بنك مصر.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي

سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري 33.70 جنيه للشراء، 33.85 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم في بنك Cib

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 6-1-2024 نحو 33.74 جنيه للشراء، 34.06 جنيه للبيع في بنك cib.

سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الاسلامي

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 33.60 جنيه للشراء، 33.78 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

كما سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 6-1-2024 نحو 33.74 جنيه للشراء، 34.04 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

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بقلم محمد سيف