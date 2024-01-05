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سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك

كتب:

سعيد رمضان
10:35 م | الجمعة 05 يناير 2024
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنوك المصرية، ثباتاً ملحوظاً، خلال تعاملات اليوم الجمعة، إذ سجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، وسجل 30.95 جنيه للبيع تبعا لبنك الإسكندرية.

وترصد«الوطن» في السطور التالية، سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية وفقا لآخر تحديثات البنوك.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري عند سعر 30.75 جنيه للشراء، وسجل 30.85 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات بنك مصر.

 سجل سعر الدولار اليوم  في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء، وسجل 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم 30.83 جنيه للشراء، وسجل 30.96 جنيه للبيع تبعا للبنك المركزي المصري.

سجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، وسجل 30.95 جنيه للبيع تبعا لبنك cib.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه عند 30.85 جنيه للشراء، وسجل 30.95 جنيه للبيع تبعا لبنك الإسكندرية.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم 30.90 جنية للشراء، وسجل 30.95 جنية للبيع تبعا لمصرف أبو ظبي الإسلامي.

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بقلم سعيد رمضان