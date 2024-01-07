محافظة القاهرة: 203 مراكز شباب ونوادٍ لخدمة سكان العاصمة

كشف تقرير صادر عن محافظة القاهرة أن إجمالي عدد مراكز الشباب على مستوى العاصمة يبلغ 72 مركزا بعدد أعضاء 534 ألفا و647 عضوا، وعدد النوادي الرياضية 131 ناديا ليكون إجمالي الهيئات الشبابية 203 وعدد اللجان الرياضية 87 لجنة.

أعلى نسبة من مراكز الشباب

وتابع التقرير أن أعلى نسبة من مراكز الشباب توجد بالمنطقة الجنوبية، وبلغت 43%، يليها المنطقة الشرقية بنسبة 22%، ثم المنطقة الشمالية بنسبة 17% مركز شباب، وأقل نسبة من مراكز الشباب يوجد بالمدن الجديدة بلغت 6% يليها المنطقة الغربية 13% ذلك من إجمالي عدد مراكز الشباب بالمحافظة.

نصيب السكان في الهيئات الشبابية

وأشار التقرير إلى أن متوسط نصيب الهيئات الشبابية من السكان 50987 نسمة لكل هيئة شبابية، وذلك على مستوى المحافظة، وأكبر متوسط لنصيب الهيئات الشبابية من السكان يوجد في المنطقة الشرقية بنصيب 75454 نسمة، يليها المنطقة الشمالية بنصيب 72505 نسمات لكل هيئة شبابية، وأقل متوسط لنصيب الهيئات الشبابية من السكان يوجد فى المنطقة الغربية بنصيب 17946 نسمة لكل هيئة شبابية، يليها المدن الجديدة في القاهرة بنصيب 44685 نسمة لكل هيئة شبابية.