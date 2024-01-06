31 درجة تحت الصفر.. موجة صقيع تضرب شمال أوروبا

شهدت مدينة أوسلو في النرويج، انخفاضًا حادًا في درجات الحرارة اليوم، إذ تجاوزت الـ30 درجة تحت الصفر، وسجلت 31.1 مئوية تحت الصفر في بيورنهولت، وهي منطقة شمال العاصمة النرويجية، بحسب ما ذكرت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

موجة صقيع تضرب شمال أوروبا

سجلت درجة الحرارة الباردة في وقت متأخر من فجر السبت، بين الساعة الثالثة والرابعة صباحًا بالتوقيت المحلي، في محطة حرجية، ووفقًا لموقع «ير-نو»، قبل الساعة الثامنة بتوقيت جرينتش اليوم، سجلت درجة الحرارة 29 درجة مئوية تحت الصفر، ما يشير إلى استمرار البرودة الشديدة والظروف الجوية القاسية في المنطقة.

الظروف قاسية

وفي تصريح لتلفزيون «إن آر كاي» الرسمي، أكد الخبير في مصلحة الأرصاد الجوية في النرويج مارتن جرانيرود، أن الليلة الماضية كانت على الأرجح الأكثر برودة، وأن الظروف الجوية كانت قاسية جدًا، وجرى تسجيل درجات حرارة منخفضة جدًا خلال تلك الفترة، وسجلت الحرارة في وسط أوسلو 21.5 درجة مئوية.

وشهد شمال أوروبا موجة صقيع قوية في الأيام الأخيرة، إذ جرى تسجيل مستوى قياسي للحرارة بلغ 43.6 درجة مئوية تحت الصفر في شمال السويد يوم الأربعاء الماضي، وقد تعد هذه الحرارة هي الأدنى التي جرى تسجيلها في شهر يناير على أراضي السويد منذ 25 عاماً.